Spor

Beşiktaş’ta Immobile’nin Menajeri Açıklama Yaptı

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BEŞİKTAŞ’IN GELECEK PLANLAMALARI

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluk mücadelesinde geri kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezon için planlarını yapmaya start verdi. Transfer çalışmaları hızlanırken, yeni gelecek oyuncular kadar gidecek futbolcuların seçimi de büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlı takımda, performansıyla sıklıkla eleştirilen Ciro Immobile’nin geleceği ise dikkatle izleniyor.

MENAJERİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ciro Immobile’nin menajeri Marco Sommella, Beşiktaş tarafından İstanbul’a çağrıldığı ve oyuncunun kulüple yollarını ayıracağına dair çıkan söylentilere yanıt verdi. Sommella, iddiaları yalanlayarak, “İstanbul’a geleceğim. Ancak Ciro için değil, başka bir takımla ve başka bir oyuncumla konuşmak için. Ciro’nun 1 yıllık daha sözleşmesi var ve Beşiktaş’ta mutlu. Önümüzdeki yıl da yüzde 100 orada kalacak.” şeklinde konuştu.

IMMOBILE’İN PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maçta mücadele eden Immobile, 19 gol atmayı başardı ve 4 asist yaptı. Bu performansı, takımının oyununda önemli bir yer kaplıyor.

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