Beşiktaş’ta Kaçak Yapıların İncelemesi Başladı

KAÇAK EKLEME VE TESPİTLER ÜZERİNE İNCELEMELER YAPILDI

Denize doğru kaçak eklemeler, teras kısımlarındaki kapatmalar, plan ve cephe tipolojisinde yapılan değişiklikler, özgün mimari ögelerdeki bozulmalar ile izinsiz uygulamalar detaylı bir şekilde incelendi. İstanbul Boğazı hattı boyunca Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahalleleri sahil şeridindeki taşınmazlarda saha incelemesi gerçekleştirildi. Bu incelemeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

İNCELEMELER İHBARLAR ÜZERİNE YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, sahil şeridindeki incelemeler, alınan ihbarlar doğrultusunda gerçekleştirildi. İncelemeler sonucunda 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda aykırılıklar tespit edildi. Bu tespitler sonrasında Bakanlık harekete geçti.

YASAL SÜREÇ VE ÖNEMLİ TESPİTLER

Bakanlık uzmanları, yapılan denetimler neticesinde önemli bulgular elde etti ve Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda yasal sürecin başlatılması için adımlar atıldı. Yapılan denetimler sonucunda sahil şeridindeki 23 taşınmaza yönelik değişiklik yapmaları için kararlar tebliğ edildi.

UYGULAMALARIN KALDIRILMASI İÇİN KARAR ALINDI

Denetimler sonrası, 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmaza ilişkin denize doğru kaçak eklemeler, teras kapatmaları, plan ve cephe tipolojilerindeki değişiklikler gibi nedenlerle suç duyurusunda bulunuldu. İzinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılmasına karar verildi ve bu karar taşınmaz sahipleri ile belediyelere tebliğ edildi. Önceden tespit edilen 9 taşınmaza yönelik de uyarılarda bulunuldu.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Daha önce izinsiz uygulamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunulan 7 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmaza ilişkin bir kez daha izinsiz uygulamaların kaldırılması talep edildi. Bakanlığın denetim çalışmaları 10 Ocak 2025 itibarıyla sürüyor.