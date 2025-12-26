Beşiktaş’ta Mert Günok ve Necip Uysal’a Yeni Karar

besiktas-ta-mert-gunok-ve-necip-uysal-a-yeni-karar

Beşiktaş’ta hareketli saatler…

YENİ KARAR ALINDI

Beşiktaş’ta Mert Günok ve Necip Uysal hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. 6 sezon altyapıda, toplamda ise 22 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Necip Uysal ile 4 sezondur Beşiktaş’ın kadrosunda bulunan Mert Günok, kulüpten ayrılma aşamasına geldi.

KULÜP BULMALARI GEREKEN FUTBOLCULAR

Siyah beyazlı yönetim, iki futbolcudan yeni bir kulüp bulmalarını talep etti. Eğer sorunsuz bir kulüp bulamazlarsa, kendilerine takımdan ayrı çalışma programı uygulanacağı bilgisi verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

