Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dış Temsilciliklere Atama Kararları

cumhurbaskani-erdogan-dan-dis-temsilciliklere-atama-kararlari

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla, Lüksemburg Büyük Dükalığı’ndaki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Faruk Kaymakçı atandı.

DİŞ TEMSİLCİLİKLERDE ATAMA KARARLARI

Aynı karar doğrultusunda, Avrupa Birliği nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Yaprak Balkan atanırken, Karadağ Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü getirildi.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINDA YENİ ATAMALAR

Karar ile Strateji ve Bütçe Başkanlığında çeşitli atamalar gerçekleştirildi. Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Altay; Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem Fendoğlu; Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Öz; Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Önder Demirezen; Birinci Hukuk Müşavirliğine Zuhal Edis atandı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yapılan atamalarda, Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Değer Ecer; Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine ise Hasan Bebek atandı. Ayrıca, Bakanlıkta açık bulunan Başmüfettişliğine Müfettiş Yakup Yıldırım atandı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde ise 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici ve 15. Bölge Müdürü Abdulkerim Kaya görevden alındı. Yerlerine ise, 4. Bölge Müdürü olarak Murat Ayvazoğlu ve 15. Bölge Müdürü olarak Bayram Doğan atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığına dair yeni bir atama kararıyla, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Bozkurt getirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

2026 Yılında Plastik Poşet Ücreti 1 Lira Olacak

Plastik poşet ücretleri, 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi. Çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atıldı.
Gündem

Kar Ve Tipi Nedeniyle Doğu Anadolu’da Ulaşım Aksadı

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı, şehirlerde yaşamı aksattı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Van gibi yerlerde vatandaşlar zorluklar yaşadı. Kar manzaraları dikkat çekiyor.
Gündem

Kuvvetli Kar Yağışı Ve Rüzgar Uyarısı Geldi

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye genelinde devam edecek. Meteoroloji, 10 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıntılar ise günlük hava tahmin raporunda yer aldı.
Gündem

İstanbul’da Alkollü Sürücünün Dehşet Verici Kazası

Sultanbeyli'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Silah Ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.