Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dış Temsilciliklere Atama Kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla, Lüksemburg Büyük Dükalığı’ndaki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Faruk Kaymakçı atandı.

DİŞ TEMSİLCİLİKLERDE ATAMA KARARLARI

Aynı karar doğrultusunda, Avrupa Birliği nezdindeki Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Yaprak Balkan atanırken, Karadağ Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü getirildi.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞINDA YENİ ATAMALAR

Karar ile Strateji ve Bütçe Başkanlığında çeşitli atamalar gerçekleştirildi. Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Altay; Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem Fendoğlu; Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığına Volkan Öz; Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Önder Demirezen; Birinci Hukuk Müşavirliğine Zuhal Edis atandı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında yapılan atamalarda, Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Değer Ecer; Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine ise Hasan Bebek atandı. Ayrıca, Bakanlıkta açık bulunan Başmüfettişliğine Müfettiş Yakup Yıldırım atandı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde ise 4. Bölge Müdürü Ayşe Gemici ve 15. Bölge Müdürü Abdulkerim Kaya görevden alındı. Yerlerine ise, 4. Bölge Müdürü olarak Murat Ayvazoğlu ve 15. Bölge Müdürü olarak Bayram Doğan atandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığına dair yeni bir atama kararıyla, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Bozkurt getirildi.