İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile gerçekleştirdiği iş birliğine yönelik eleştiriler giderek arttı. Yunanistan’da, İsrail ile yapılan ortaklıklara karşı olan sesler, ülke siyasetini sert bir dille eleştirmeye başladı. Yunan gazeteci John Kountouris, İsrail’in Ortadoğu ve Avrupa’daki hedefleri doğrultusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ile ittifak kurduğunu belirtti.

İSRAİL’E HİZMET EDİYORLAR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in İsrail’e yaptığı ziyaretin “yanlış ve yanıltıcı varsayımlara” dayandığını ifade eden Kountouris, sözlerine şu şekilde devam etti: “Enerji işbirliği ve benzeri nedenler öne sürülse de bu ziyaretin gerçekte İsrail’in Orta Doğu ve Avrupa’daki kendi emperyalist hedefleriyle ilgili olduğu açıktır.” Yunan gazetecinin değerlendirmelerine göre, Filistin’e karşı yıkım politikaları izleyen ve soykırım suçları işleyen İsrail’i kınamak yerine, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yapılan anlaşmalarla bu soykırımcı devlet ödüllendirilmektedir.

YUNAN HALKINA İHANET

Diğer yandan, İsrail’in Filistin topraklarında Helenistik kültürel unsurları sistematik olarak yok ettiğini ve Yunan Ortodoks Hristiyanları öldürdüğünü dile getiren Kountouris, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bu konudaki sessizliğini eleştirdi. “Bu, Yunan halkına karşı açık bir ihanettir. ABD, Yunanistan ve Kıbrıs’ı İsrail’in çıkarlarına hizmet edecek şekilde yönlendiriyor” şeklinde konuştu. Kountouris, bu durumun aynı zamanda ABD’nin bölgedeki doğal gaz boru hatlarını kontrol etme ve Rusya ile Türkiye’nin bu alandaki etkisini azaltma hedefleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

MİÇOTAKİS’E YARGI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in 22 Aralık’ta Batı Kudüs’te gerçekleştirdiği üçlü zirvede “savunma” konusuna vurgu yapıldı. Zirve sonrası, yalnızlaşan Netanyahu’nun Miçotakis ile yakınlaşma arayışında olduğu yorumları gündeme geldi. Bazı uzmanlar, Miçotakis’in Netanyahu ile görüşmesi nedeniyle tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacağını belirtirken, diğerleri ise Miçotakis’in İsrail’i “demokratik bir devlet olarak tanımlaması” nedeniyle eleştirildi. Bununla birlikte, Yunanistan’ın İsrail’in işlediği soykırıma yönelik suç ortaklığı geçmişi ve Miçotakis’in uluslararası hukukun ihlaline ortaklığı da gündeme taşındı. Miçotakis, Netanyahu’yu 1 Nisan 2025’te de ziyaret edecek ve bu da tartışmaları daha da artıracak gibi görünüyor.