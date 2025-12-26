Yunanistan’ın İsrail ile İttifakı Eleştirilerin Hedefi Oldu

yunanistan-in-israil-ile-ittifaki-elestirilerin-hedefi-oldu

İsrail’in Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile gerçekleştirdiği iş birliğine yönelik eleştiriler giderek arttı. Yunanistan’da, İsrail ile yapılan ortaklıklara karşı olan sesler, ülke siyasetini sert bir dille eleştirmeye başladı. Yunan gazeteci John Kountouris, İsrail’in Ortadoğu ve Avrupa’daki hedefleri doğrultusunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ile ittifak kurduğunu belirtti.

İSRAİL’E HİZMET EDİYORLAR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in İsrail’e yaptığı ziyaretin “yanlış ve yanıltıcı varsayımlara” dayandığını ifade eden Kountouris, sözlerine şu şekilde devam etti: “Enerji işbirliği ve benzeri nedenler öne sürülse de bu ziyaretin gerçekte İsrail’in Orta Doğu ve Avrupa’daki kendi emperyalist hedefleriyle ilgili olduğu açıktır.” Yunan gazetecinin değerlendirmelerine göre, Filistin’e karşı yıkım politikaları izleyen ve soykırım suçları işleyen İsrail’i kınamak yerine, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yapılan anlaşmalarla bu soykırımcı devlet ödüllendirilmektedir.

YUNAN HALKINA İHANET

Diğer yandan, İsrail’in Filistin topraklarında Helenistik kültürel unsurları sistematik olarak yok ettiğini ve Yunan Ortodoks Hristiyanları öldürdüğünü dile getiren Kountouris, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bu konudaki sessizliğini eleştirdi. “Bu, Yunan halkına karşı açık bir ihanettir. ABD, Yunanistan ve Kıbrıs’ı İsrail’in çıkarlarına hizmet edecek şekilde yönlendiriyor” şeklinde konuştu. Kountouris, bu durumun aynı zamanda ABD’nin bölgedeki doğal gaz boru hatlarını kontrol etme ve Rusya ile Türkiye’nin bu alandaki etkisini azaltma hedefleriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

MİÇOTAKİS’E YARGI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’in 22 Aralık’ta Batı Kudüs’te gerçekleştirdiği üçlü zirvede “savunma” konusuna vurgu yapıldı. Zirve sonrası, yalnızlaşan Netanyahu’nun Miçotakis ile yakınlaşma arayışında olduğu yorumları gündeme geldi. Bazı uzmanlar, Miçotakis’in Netanyahu ile görüşmesi nedeniyle tarih tarafından sert bir şekilde yargılanacağını belirtirken, diğerleri ise Miçotakis’in İsrail’i “demokratik bir devlet olarak tanımlaması” nedeniyle eleştirildi. Bununla birlikte, Yunanistan’ın İsrail’in işlediği soykırıma yönelik suç ortaklığı geçmişi ve Miçotakis’in uluslararası hukukun ihlaline ortaklığı da gündeme taşındı. Miçotakis, Netanyahu’yu 1 Nisan 2025’te de ziyaret edecek ve bu da tartışmaları daha da artıracak gibi görünüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

2026 Yılında Plastik Poşet Ücreti 1 Lira Olacak

Plastik poşet ücretleri, 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi. Çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atıldı.
Gündem

Kar Ve Tipi Nedeniyle Doğu Anadolu’da Ulaşım Aksadı

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı, şehirlerde yaşamı aksattı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Van gibi yerlerde vatandaşlar zorluklar yaşadı. Kar manzaraları dikkat çekiyor.
Gündem

Kuvvetli Kar Yağışı Ve Rüzgar Uyarısı Geldi

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye genelinde devam edecek. Meteoroloji, 10 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıntılar ise günlük hava tahmin raporunda yer aldı.
Gündem

İstanbul’da Alkollü Sürücünün Dehşet Verici Kazası

Sultanbeyli'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Silah Ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.