Murat Övüç Tekirdağ’daki Cezaevine Nakledildi

murat-ovuc-tekirdag-daki-cezaevine-nakledildi

İSTANBUL’DA SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtüsü takarak video paylaşan sosyal medya fenomeni hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan fenomen, emniyetteki işlemlerinin ardından geçtiğimiz cumartesi günü adliyeye sevk edildi.

KANUNİ İŞLEM YÜRÜTÜLDÜ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, halkı kin ve tahrik suçlamasıyla fenomene tutuklama kararı verdi. Ardından, Övüç, Metris Cezaevi’ne gönderildi.

CEZAEVİ NAKLİ GERÇEKLEŞTİ

Övüç, daha sonra Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi. Jandarma aracı ile getirilen fenomen, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

