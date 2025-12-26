Kış Saati Uygulaması Hakkında Yeni Açıklama Geldi

kis-saati-uygulamasi-hakkinda-yeni-aciklama-geldi

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte gündüzlerin süresi kısalırken, geceler daha uzun hale geldi. Türkiye’de 2016 yılından beri uygulanan kalıcı kış saati uygulaması, her yıl olduğu gibi yine tartışmaların odak noktası oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi temsilcileriyle düzenlediği toplantıda elektrik ve doğalgaz politikalarının yanı sıra kış saati uygulaması hakkında da bilgi verdi.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Bakan Bayraktar, kış saati uygulamasının devam edeceğini duyurdu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

2026 Yılında Plastik Poşet Ücreti 1 Lira Olacak

Plastik poşet ücretleri, 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi. Çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atıldı.
Gündem

Kar Ve Tipi Nedeniyle Doğu Anadolu’da Ulaşım Aksadı

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı, şehirlerde yaşamı aksattı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Van gibi yerlerde vatandaşlar zorluklar yaşadı. Kar manzaraları dikkat çekiyor.
Gündem

Kuvvetli Kar Yağışı Ve Rüzgar Uyarısı Geldi

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye genelinde devam edecek. Meteoroloji, 10 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıntılar ise günlük hava tahmin raporunda yer aldı.
Gündem

İstanbul’da Alkollü Sürücünün Dehşet Verici Kazası

Sultanbeyli'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Silah Ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.