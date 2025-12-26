Kış Saati Uygulaması Hakkında Yeni Açıklama Geldi

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte gündüzlerin süresi kısalırken, geceler daha uzun hale geldi. Türkiye’de 2016 yılından beri uygulanan kalıcı kış saati uygulaması, her yıl olduğu gibi yine tartışmaların odak noktası oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul’da ekonomi temsilcileriyle düzenlediği toplantıda elektrik ve doğalgaz politikalarının yanı sıra kış saati uygulaması hakkında da bilgi verdi.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Bakan Bayraktar, kış saati uygulamasının devam edeceğini duyurdu.