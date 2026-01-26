Beşiktaş’ta Park Halindeki Araç Yangını Büyüdü

İSTANBUL’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇTA YANGIN

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Vişnezade Mahallesi, Prof. Dr. Ekrem Ulusoy Sokak’ta park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi. Alevler, yangın çıktığı sırada aracın yanındaki üç araca da sıçrayarak hasara yol açtı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda hasar gören araçlar üzerinde detaylı incelemeler yapıldı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedenine yönelik araştırmalar sürüyoruz. Olayla ilgili detayların ortaya çıkması bekleniyor.