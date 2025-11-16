Beşiktaş’ta Sakatlık Şoku Mustafa Erhan Hekimoğlu 1 Ay Yok

Beşiktaş, 23 Kasım Pazar günü oynanacak olan Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Samsunspor ile karşılaşma hazırlıklarına devam ediyor. Ancak, milli takım kampında yaşanan sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren siyah-beyazlılar, bu kez de Mustafa Erhan Hekimoğlu’nu kaybetti.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU’NUN SAKATLIĞI

Ümit Milli Takım’ın Ukrayna ile gerçekleştirdiği maçta sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu, Beşiktaş’ın kadrosundan çıkarıldı. Yapılan MR tetkiklerinin sonuçlarına göre, genç futbolcunun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık meydana geldiği belirlendi.

BEŞİKTAŞ’IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş’ta konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

SAHALARDAN UZAK KALACAK

Alınan bilgilere göre, Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun 25 ila 30 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Genç futbolcu bu sezon, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle 12 maçı kaçırdı ve sadece 5 maçta forma giyerek toplamda 88 dakika süre aldı.