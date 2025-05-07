Beşiktaş’ta saldırıda 1 kişi yaralandı

SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, Çırağan Caddesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 4 el ateş edildi ve hedef alınan şahıs, ayağından yaralandı. Saldırganlar olay sonrasında kaçtı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bireye, ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, saldırganları yakalamak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.