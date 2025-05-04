Beşiktaş’ta Seçim Tarihi Belli Oldu

Beşiktaş’ta Seçim Tarihi Açıklandı

Beşiktaş Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 11 Mayıs 2025 Pazar günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 4 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, No:32 (Sinan Erdem Spor Salonu yanı) 34147 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacağı ilan edilmişti. Bugün çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır. Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz” ifadesi yer aldı.

Gündem Maddeleri

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gündemi aşağıdaki şekilde sıralandı:

1- Açılış

2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi

5- Başkan ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Üyelik ve Sicil Kurulu’nun Seçimi

6- Kapanış

Üyelik Şartları

Tüzük gereği, sicil numarası 49935’e kadar olan ve yıllık aidatlarını 31 Aralık 2024 tarihi çalışma saati bitimine kadar ödemiş olan üyeler, olağan seçimli genel kurul toplantısına katılabilecek. Üyelerden kimlikleri ile kulüp üye kartlarını yanlarında bulundurmaları ve girişte yetkililere göstermeleri isteniyor. Ayrıca, olağan seçimli genel kurul toplantısına misafir kabul edilmeyecek.

Ulaşım Kolaylığı Sağlanacak

11 Mayıs Pazar günü yapılacak olağan seçimli genel kurul toplantısına ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla İstanbul’un çeşitli bölgelerinden Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’na servis kaldırılacak. Servis saatleri ve güzergahları ise şöyle belirlendi:

– Bostancı İDO Deniz Otobüsü Terminali önü: 08.30

– Kadıköy Rıhtım Haldun Taner Sahnesi: 08.30

– Bakırköy Carousel AVM önü: 09.00, 11.00, 13.00, 15.00

– Beşiktaş Akaretler Durağı Kartal Yuvası önü: 08.30, 11.30, 13.30, 14.30

Marmaray Ataköy durağı çıkışı ve Metrobüs Şirinevler durağı-Ataköy yönünden 09.00-16.30 saatleri arasında gidiş-dönüş sürekli ring servisi yapılacak. Dönüş servisleri; Beşiktaş, Bakırköy, Metrobüs ve Marmaray istikametlerine genel kurul bitiminden sonra gerçekleştirilecek.