Beşiktaş’ta Serdal Adalı Başkan Seçildi

BEŞİKTAŞ’TA SEÇİMLER TAMAMLANDI

Beşiktaş’ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul sona erdi. Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılan seçim, yaklaşık 10 saat sürdü ve Serdal Adalı, bu uzun maratonda galip geldi. Sabah saat 10.00’da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Serdal Adalı, 30 sandıkta rakibi Gürkan Aksoy’dan daha fazla oy alarak toplamda 4 bin 648 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Gürkan Aksoy ise 447 oyla seçimde yer aldı. Adalı, önümüzdeki 3 yıl boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yürütecek.

GEÇİCİ BAŞKANLIK YARIŞI

Serdal Adalı, Beşiktaş’ın başkanlığı için daha önce 4 kez yarıştı. Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Adalı, 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat’a karşı girdiği seçimleri kazanamamıştı. Ancak, 2024 yılında Hüseyin Yücel’in önünde kazandı.

SANDIKLARDAN ALINAN SONUÇLAR

Seçim sonuçları şu şekilde oldu:

1. sandık: Serdal Adalı: 102 – Gürkan Aksoy: 9

2. sandık: Serdal Adalı: 96 – Gürkan Aksoy: 10

3. sandık: Serdal Adalı: 146 – Gürkan Aksoy: 18

4. sandık: Serdal Adalı: 175 – Gürkan Aksoy: 23

5. sandık: Serdal Adalı: 167 – Gürkan Aksoy: 17

6. sandık: Serdal Adalı: 180 – Gürkan Aksoy: 23

7. sandık: Serdal Adalı: 171 – Gürkan Aksoy: 23

8. sandık: Serdal Adalı: 167 – Gürkan Aksoy: 21

9. sandık: Serdal Adalı: 128 – Gürkan Aksoy: 21

10. sandık: Serdal Adalı: 161 – Gürkan Aksoy: 20

11. sandık: Serdal Adalı: 159 – Gürkan Aksoy: 21

12. sandık: Serdal Adalı: 147 – Gürkan Aksoy: 14

13. sandık: Serdal Adalı: 139 – Gürkan Aksoy: 13

14. sandık: Serdal Adalı: 146 – Gürkan Aksoy: 9

15. sandık: Serdal Adalı: 168 – Gürkan Aksoy: 14

16. sandık: Serdal Adalı: 171 – Gürkan Aksoy: 16

17. sandık: Serdal Adalı: 157 – Gürkan Aksoy: 18

18. sandık: Serdal Adalı: 146 – Gürkan Aksoy: 17

19. sandık: Serdal Adalı: 146 – Gürkan Aksoy: 17

20. sandık: Serdal Adalı: 187 – Gürkan Aksoy: 25

21. sandık: Serdal Adalı: 173 – Gürkan Aksoy: 9

22. sandık: Serdal Adalı: 183 – Gürkan Aksoy: 11

23. sandık: Serdal Adalı: 133 – Gürkan Aksoy: 15

24. sandık: Serdal Adalı: 156 – Gürkan Aksoy: 9

25. sandık: Serdal Adalı: 98 – Gürkan Aksoy: 10

26. sandık: Serdal Adalı: 148 – Gürkan Aksoy: 3

27. sandık: Serdal Adalı: 194 – Gürkan Aksoy: 6

28. sandık: Serdal Adalı: 99 – Gürkan Aksoy: 9

29. sandık: Serdal Adalı: 135 – Gürkan Aksoy: 12

30. sandık: Serdal Adalı: 123 – Gürkan Aksoy: 17

ADALI’NIN YENİ YÖNETİM KADROSU

Serdal Adalı’nın yönetim listesi ise şu isimlerden oluşuyor:

Asil üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer.

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam.