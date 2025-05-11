Beşiktaş’ta Serdal Adalı, Tekrar Başkan Seçildi

Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurul sona erdi ve beklenen sonuç açıklandı. Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen oy verme süreci yaklaşık 10 saat sürdü ve Serdal Adalı, bu maratonu kazandı. Sabah 10.00’da başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00’de kapıların kapanmasıyla sona erdi.

BAŞKANLIĞA YENİDEN SEÇİLDİ

30 sandığın tamamında rakibi Gürkan Aksoy’a göre daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplam 4 bin 648 oy alarak başkanlığa yeniden seçildi. Gürkan Aksoy ise 447 oyda kaldı. Adalı, bir sonraki genel kurula kadar 3 yıl boyunca siyah-beyazlı kulüp başkanlığını üstlenecek.

SERDAL ADALI’NIN BAŞARI HİKAYESİ

Serdal Adalı, daha önce başkanlık mücadelesine dört kez girmişti. Yıldırım Demirören ve Fikret Orman dönemlerinde asbaşkanlık ve ikinci başkanlık görevlerini yürütmüş olan Adalı, 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat karşısında kaybetmişti. 2024 yılındaki olağanüstü seçimde ise Hüseyin Yücel’in önünde yarışı tamamladı.

OY KULLANMA SANDIK SONUÇLARI

Beşiktaş’ta seçim için kullanılan 30 sandıktan elde edilen sonuçlar şöyle:

1. sandık: Serdal Adalı: 102, Gürkan Aksoy: 9

2. sandık: Serdal Adalı: 96, Gürkan Aksoy: 10

3. sandık: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 18

4. sandık: Serdal Adalı: 175, Gürkan Aksoy: 23

5. sandık: Serdal Adalı: 167, Gürkan Aksoy: 17

6. sandık: Serdal Adalı: 180, Gürkan Aksoy: 23

7. sandık: Serdal Adalı: 171, Gürkan Aksoy: 23

8. sandık: Serdal Adalı: 167, Gürkan Aksoy: 21

9. sandık: Serdal Adalı: 128, Gürkan Aksoy: 21

10. sandık: Serdal Adalı: 161, Gürkan Aksoy: 20

11. sandık: Serdal Adalı: 159, Gürkan Aksoy: 21

12. sandık: Serdal Adalı: 147, Gürkan Aksoy: 14

13. sandık: Serdal Adalı: 139, Gürkan Aksoy: 13

14. sandık: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 9

15. sandık: Serdal Adalı: 168, Gürkan Aksoy: 14

16. sandık: Serdal Adalı: 171, Gürkan Aksoy: 16

17. sandık: Serdal Adalı: 157, Gürkan Aksoy: 18

18. sandık: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 17

19. sandık: Serdal Adalı: 146, Gürkan Aksoy: 17

20. sandık: Serdal Adalı: 187, Gürkan Aksoy: 25

21. sandık: Serdal Adalı: 173, Gürkan Aksoy: 9

22. sandık: Serdal Adalı: 183, Gürkan Aksoy: 11

23. sandık: Serdal Adalı: 133, Gürkan Aksoy: 15

24. sandık: Serdal Adalı: 156, Gürkan Aksoy: 9

25. sandık: Serdal Adalı: 98, Gürkan Aksoy: 10

26. sandık: Serdal Adalı: 148, Gürkan Aksoy: 3

27. sandık: Serdal Adalı: 194, Gürkan Aksoy: 6

28. sandık: Serdal Adalı: 99, Gürkan Aksoy: 9

29. sandık: Serdal Adalı: 135, Gürkan Aksoy: 12

30. sandık: Serdal Adalı: 123, Gürkan Aksoy: 17

ADALI’NIN YENİ YÖNETİM KADROSU

Serdal Adalı’nın yeni yönetim listesi şu şekilde oluştu:

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam.