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Beşiktaş’ta Silahlı Saldırı, 1 Yaralı

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SİLAHLI SALDIRI OLDU

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Çırağan Caddesi’nde, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 4 el ateş açıldı ve şahıs ayağından yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar yapılmasının ardından, bölgeye sağlık görevlileri ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise saldırganları yakalamak amacıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

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