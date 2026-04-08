Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi Sakatlık Geçirdi

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye karşı oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanan Wilfreid Ndidi’nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama olduğu belirlendi. Ndidi’nin 12-13 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor ve bu süreçte Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, Ndidi ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Wilfred Ndidi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.”

ANTALYASPOR MAÇI İÇİN ŞARTLAR ZORLANACAK

Yıldız oyuncunun 12-13 gün boyunca sahalardan uzak kalacağı öngörülüyor. Bu durum, Wilfred Ndidi’nin Antalyaspor ile oynanacak maçta da görev alamayacağı anlamına geliyor. Nijeryalı futbolcunun Samsunspor karşısında oynaması için gerekli şartların zorlanacağı belirtiliyor, ancak o maça yetişme ihtimalinin de zor olduğu ifade ediliyor.