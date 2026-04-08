TFF 28. Haftanın VAR Kayıtlarını Paylaştı

Trendyol Süper Lig’de 28. hafta, iki derbi karşılaşması ile heyecan dolu anlara sahne oldu. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’la karşı karşıya geldiği, Trabzonspor’un ise ev sahipliğini Galatasaray’a yaptığı maçlar gerçekleştirildi.

Maçlar sonucunda Fenerbahçe ve Trabzonspor galip gelmeyi başardı. Ancak, karşılaşmalar esnasında hakemlerin verdiği tartışmalı kararlar dikkat çekti.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

TFF, Süper Lig’in 28. haftasına ait müsabakalara dair VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, Trabzonspor ile Galatasaray arasında geçen ve çok tartışılan Barış Alper Yılmaz ile Wagner Pina arasındaki mücadelenin diyaloglarına odaklanıldı.

SARI KART KARARI TARTIŞILMIŞTI

İlgili karşılaşmada Barış Alper Yılmaz, Wagner Pina’ya olan müdahalesinin ardından sarı kart ile cezalandırıldı ve hakem Cihan Aydın, VAR’a başvurdu. Hakem Aydın, pozisyonu izledikten sonra sarı kart kararında ısrar etti.

İŞTE POZİSYONUN VAR KAYITLARI

VAR: Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

Cihan Aydın: Anlaşıldı.

VAR: Önce temas noktası… Biraz daha ayağını, evet.

Cihan Aydın: Evet, geldim Erkan hocam.

VAR: Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim.

Cihan Aydın: Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver.

Cihan Aydın: Evet, bu açı güzel. Oyuncunun ayağı yerde, dizine çarpıyor.

Cihan Aydın: Diğer açıdan bir daha göster.

VAR: Diğer açıyı gösteriyorum.

Cihan Aydın: Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Diğer ayağıyla yapıyor.

Cihan Aydın: Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart.

VAR: Karar senin.

