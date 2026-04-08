Hakan Bucak, Uluslararası Heyetle İstanbul’da Buluştu

Cornell Üniversitesi SC Johnson İşletme Fakültesi’nin Executive MBA programında yer alan iş insanları, girişimciler ve profesyonellerden oluşan uluslararası heyet, İstanbul’daki ziyaretleri sırasında Hakan Bucak Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak ile bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda, HAKAN BUCAK ve MARS markalarının hedefleri ile Türkiye gayrimenkul sektörünün mevcut dinamikleri tartışıldı.

VERİ ODaklı ANALİZ

Bucak, buluşmada yaptığı konuşmada, Türkiye’deki proje geliştirme ekosisteminde talep ve arz dengesinin veri odaklı biçimde nasıl analiz edildiğini, gayrimenkulün uluslararası pazardaki konumunu, sektörün dönüşüm alanlarını ve gelecekteki trendlere dair çeşitli konuları ele aldı. Gayrimenkul alanında veri tabanlı düşünmenin, pazarı etkili bir şekilde analiz etmenin ve güvene dayalı iletişim kurmanın giderek daha önemli hale geldiğini vurguladı.

ŞEFFAFLIK VE STRATEJİK YAKLAŞIM

Özellikle uluslararası yatırımcıların karar alma süreçlerinde şeffaflığın, ölçülebilirliğin ve uygun konumlandırmanın kritik bir rol oynadığına dikkat çekilen toplantıda, Türkiye’deki gayrimenkul pazarlamasının geleneksel satış yöntemlerinin ötesine geçme gerekliliği ifade edildi. Bucak, bu bağlamda daha analitik, stratejik ve uluslararası bir bakış açısına dayalı yaklaşımın öneminin arttığını belirtti.

ULUSLARARASI PAYLAŞIM PLATFORMU

Farklı ülkelerden gelen katılımcılarla gerçekleştirilen buluşma, Türkiye’nin gayrimenkul alanındaki potansiyelinin küresel bir perspektiften değerlendirilmesine olanak sağladı. Etkinlik, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı açısından verimli bir zemin oluşturdu.

