Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 48. Kez Başlıyor

Düzenlendiği ilk günden bu yana yapı ve inşaat sektörünün gelişiminde önemli bir role sahip olan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, bu yıl 48’inci kez, 27–30 Nisan tarihleri arasında ICA Events organizasyonuyla gerçekleştirilecek. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yurt İçi Prestijli Fuarlar” listesine ilk kez dahil olan etkinlik, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde katılımcılara uluslararası pazara açılan kapıları sunacak. Hırdavat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HISİAD) ile Avrasya Hırdavat, ayrıca İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) ile İskele – Kalıp özel bölümleri fuar kapsamında hayata geçirilecek ve güçlü bir iş birliği sergilenecek.

FUARDA 500’E YAKIN SEKTÖR PROFESYONELİ YER ALACAK

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’un sektör için sağladığı katkılara ilişkin bilgiler veren Direktör Banu Keskin, “Yaklaşık yarım asırlık deneyimimizle sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olmaya devam ediyoruz. Bu yıl fuarımız 500’e yakın firma, 300’den fazla ürün grubu ve 700’ün üzerinde markayı ağırlamayı hedefliyor. Ayrıca, 100’den fazla ülkeden gelen 285 firmanın birebir iş görüşmeleri yapabilmesi için satın alma heyeti programı düzenleyeceğiz. Şu ana kadar 133 ülkeden yabancı ziyaretçi kaydı aldık ve bu sayıda yüzde 7 artış yaşanıyor. Yenilikçi Yapı Arena Etkinlik Programı ile sektörü üretim odaklı ve gelecek perspektifli bir ekosistem olarak ele alacağız. Ayrıca iç mimarları ticari ekosisteme dahil etmek için Yapı İç Mimarlar Proje Platformu’nu hayata geçireceğiz” dedi.

GLOBAL İŞ BİRLİKLERİ ARTACAK

Türkiye İhracat Meclisi Başkan Vekili ve İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, fuarın etkilerinden bahsederek, “Türkiye, bölgesel sorunlara rağmen güçlü duruşunu sergiliyor. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, dünya tedariğinde Türkiye’nin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu fuar sayesinde 50’ye yakın prestijli satın almacıyı getiriyoruz ve firmaların ticaretini artırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin ihracat rakamlarının 59.5 milyar dolara yükseldiğini belirterek, bu yükselişin devam etmesini umduğunu da dile getirdi.

SEKTÖRDEKİ İŞ BİRLİKLERİ GÜÇLENİYOR

İKSD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Yakar, iş birliği ve fuarın sektöre olan katkılarına vurgu yaparak, “İskele-kalıp sektörü 10 bin kişiye istihdam sağlıyor ve 200 milyon dolar cari fazla veren bir alan. Bu fuar, hem iç pazarda hem de dış pazarda önemli bir rol üstleniyor. Sektör oyuncuları yaklaşık 150 ülkeye ihracat yapıyor ve fuar katılımcıları, bu iş birliği ile önemli fırsatlar elde edecek” dedi. İDDMİB’in organize edeceği ‘İskele Kalıp Sektörü Satın Alma Heyeti’ ile fuarın sektörel katkılarının artacağına olan inancını ifade etti.

VİZYON SAHİBİ OLMAK GEREKİYOR

HISİAD Başkan Yardımcısı Mustafa Tarkan Doğan, sektörün globaldeki önemine dikkat çekerek, “Dünya dengeleri değişiyor. Bu fuarda yer almak bizim için bir vizyon meselesi. Hırdavat sektörü görünmeyen bir devdir ve her yapının temeli burada atılıyor. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul’ın ülkemizi ticaret merkezi haline getirmek için önemli bir fırsat sunduğuna inanıyoruz” dedi. Sektörün ilerlemesi ve global iş birlikleri için etkinlikte yer almanın önemini vurguladı.