İstanbul’daki Saldırının Arkasındaki Teröristin Geçmişi Açığa Çıktı

istanbul-daki-saldirinin-arkasindaki-teroristin-gecmisi-aciga-cikti

İstanbul’da bugün İsrail Başkonsolosluğu’na silahlı saldırı gerçekleştiren teröristler hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yapılan saldırıda 3 teröristten biri olan Yunus Emre S. polis tarafından etkisiz hale getirilirken, diğer iki terörist yaralı olarak ele geçirildi.

SALDIRI SONRASI YENİ DETAYLAR

Öldürülen terörist Yunus Emre S.’nin daha önce 2018 yılında Adana’da bir cinayet olayında yer aldığı ve bu sebeple babasıyla birlikte gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca, saldırganların ailesinin bu olaydan sonra İzmit’e taşındığı bilgisi edinildi.

SİLAHLI ÇATIŞMA ANI VE POLİSİN MÜDAHALESİ

İsrail Konsolosluğu önündeki silahlı çatışma sırasında, polis ekipleri hızlı bir şekilde karşılık verdi ve sivil güvenliği sağlamak adına müdahalede bulundu.

Öldürülen terörist Yunus Emre S.’nin 2018 yılında Adana’nın Yüreğir ilçesinde Ahmet Kalo isimli bir şahsın öldürülmesi olayına karıştığı, bu nedenle babası Ahmet S. ile birlikte gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, babasının ise tutuklandığı belirtiliyor.

Gündem

Hakan Bucak, Uluslararası Heyetle İstanbul’da Buluştu

Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak, Cornell Üniversitesi MBA programında İstanbul'da ağırladığı uluslararası heyetle Türkiye'nin gayrimenkul sektöründeki değişimleri ve yatırımcı beklentilerini masaya yatırdı.
Gündem

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 48. Kez Başlıyor

İhracat rakamları 59.5 milyar dolara yükseldi, açıklamada TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu'na yer verildi.
Gündem

Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi Sakatlık Geçirdi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında sakatlanan Wilfried Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama belirlendi. Ndidi, 12-13 gün sahalardan uzak kalacak.
Gündem

TFF 28. Haftanın VAR Kayıtlarını Paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki VAR kayıtlarını yayınladı. Videolar arasında Trabzonspor-Galatasaray maçındaki Barış Alper Yılmaz'ın sarı kart gördüğü an da bulunuyor.
Gündem

Süper Lig’de Şampiyonluk Mücadelesi Eşitleniyor

Galatasaray, erteleme karşılaşmasında Göztepe ile mücadele edecek. Son derbideki performansı eleştirilen Icardi, bu maçta yedek kalacak.