İstanbul’daki Saldırının Arkasındaki Teröristin Geçmişi Açığa Çıktı

İstanbul’da bugün İsrail Başkonsolosluğu’na silahlı saldırı gerçekleştiren teröristler hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yapılan saldırıda 3 teröristten biri olan Yunus Emre S. polis tarafından etkisiz hale getirilirken, diğer iki terörist yaralı olarak ele geçirildi.

SALDIRI SONRASI YENİ DETAYLAR

Öldürülen terörist Yunus Emre S.’nin daha önce 2018 yılında Adana’da bir cinayet olayında yer aldığı ve bu sebeple babasıyla birlikte gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca, saldırganların ailesinin bu olaydan sonra İzmit’e taşındığı bilgisi edinildi.

SİLAHLI ÇATIŞMA ANI VE POLİSİN MÜDAHALESİ

İsrail Konsolosluğu önündeki silahlı çatışma sırasında, polis ekipleri hızlı bir şekilde karşılık verdi ve sivil güvenliği sağlamak adına müdahalede bulundu.

Öldürülen terörist Yunus Emre S.’nin 2018 yılında Adana’nın Yüreğir ilçesinde Ahmet Kalo isimli bir şahsın öldürülmesi olayına karıştığı, bu nedenle babası Ahmet S. ile birlikte gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, babasının ise tutuklandığı belirtiliyor.