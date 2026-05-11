Beşiktaş’ta Yönetimde Radikal Değişim Planları Başladı

Beşiktaş’ta KAOS HAKİM!

Trendyol Süper Lig’de hayal kırıklıklarıyla dolu, kabus gibi bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Beşiktaş’ta tam anlamıyla bir kaos yaşanıyor. Trabzonspor’a karşı alınan yenilginin ardından Dolmabahçe’de, taraftarın yönetime ve teknik direktör Sergen Yalçın’a yönelik yoğun protestoları ve istifa çağrıları, yaşanan kriz ortamını derinleştirdi.

SERGEN YALÇIN’A DESTEK!

Trabzonspor mağlubiyeti sonrası hedef tahtası haline gelen Sergen Yalçın, “Görevim devam ediyor” açıklamasıyla pes etmeyeceğini belirtti. Ancak arka planda yaşanan gelişmeler de dikkat çekti. İstifa baskılarının arttığı bir dönemde, takım kaptanı ve orta saha lideri Orkun Kökçü’nün devreye girdiği öğrenildi. Orkun’un, Sergen Yalçın’a destek olarak hocasının istifasını istemediği ve onun arkasında durduğu ifade edildi. Kökçü’nün bu hamlesinin ardından Serdal Adalı yönetimi de tecrübeli çalıştırıcıya olan desteklerini sürdürme kararı aldı.

Kritik TOPLANTIYLA YENİ SEZON PLANI!

Başkan Serdal Adalı öncülüğündeki yönetim, yaklaşık 1.5 saat süren acil bir toplantı gerçekleştirerek yeni sezon için köklü kararlar aldı. Takımda büyük değişim yapmayı planlayan yönetimin, transfer için hazırlıklara başladığı bildirildi. Daha önce kadroya en az 6 takviye yapma niyetinde olan Adalı’nın, yaşanan bu krizin ardından bu rakamı artırarak dev bir transfer harekâtı başlatacağı iddiaları ortaya atıldı. Beşiktaş yönetiminin, Sergen Yalçın ile kritik Çaykur Rizespor maçından sonra son kez bir araya geleceği ve takımın yeni sezondaki genel yol haritasının bu toplantıda kesin olarak belirleneceği vurgulandı.