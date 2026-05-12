Ederson İçin Al-Nassr Tekrar Harekete Geçti

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor. Suudi Arabistan medyasında yer alan bilgilere göre, yıldız file bekçisi Al-Nassr’ın yaz transfer döneminde hedefleri arasında bulunuyor.

AL-NASSR HAREKETE GEÇİYOR

İddialara göre Al-Nassr, geçmişteki ara transfer döneminde de Ederson için Fenerbahçe’nin kapısını çalmıştı. Suudi takımın yaz transfer döneminde yeniden resmi bir adım atması bekleniyor.

AYRILIĞI KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Brezilyalı kalecinin takım içindeki önemi nedeniyle “olayların içindeki oyuncu” olarak nitelendirildiği ve ayrılığının yüksek ihtimalle gerçekleşeceği belirtiliyor.

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin Ederson’un transferinde yaklaşık 25 milyon euro bonservis geliri hedeflediği ifade ediliyor. Ayrıca Kalecinin sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin de 25 milyon euro olduğu vurgulandı. Sarı-lacivertli yönetimin, gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı aktarılıyor.

SUUDİ ARABİSTAN KULÜPLERİ YILDIZLARIN PEŞİNDE

Son yıllarda dünya futbolunun önemli oyuncularını kadrosuna katan Suudi Arabistan kulüpleri, Avrupa’dan transfer hamlelerine devam ediyor. Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al-Nassr’ın, kaleci transferleri konusunda Ederson’u listenin üst sıralarına aldığı öğrenildi.