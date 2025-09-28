Beşiktaş’tan Demir Ege Tıknaz Sakatlığı Açıklaması

SİYAH-BEYAZLI KULÜPTEN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Demir Ege Tıknaz’ın sakatlığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Tıknaz’ın sol fibula kemiğinde ödem bulunduğunu bildirdi.

SAĞLIK DURUMU VE TEDAVİ SÜRECİ

Kulüpten gelen bilgilere göre, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu sağlık durumu hakkında şu şekilde ifade edildi: “Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül’de yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır. Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir. Demir Ege Tıknaz’ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Demir Ege’nin sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir.”