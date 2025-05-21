Beşiktaş’tan Forvet İçin Görüşme Yapıldı

FORVET HATTI TRANSFERİNE HIZ KATILDI

Beşiktaş, transfer gündeminde öncelikle forvet hattını ele alıyor. Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yapılan planlamalar doğrultusunda siyah-beyazlılar, hücum hattına etkili bir isim dahil etmek amacıyla harekete geçti. Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg forması giyen Jonas Wind, Beşiktaş’ın radarına girdi. Kulübün scout şefi Eduard Graf’ın önerisi ve teknik heyetin onayıyla, oyuncuyla ilk temas kuruldu.

DANİMARKALI GOLCÜNÜN KARARI BEKLENİYOR

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; Beşiktaş, Wind ile gerçekleştirdiği ilk görüşmede olumsuz bir yanıt almadı. Ancak Danimarkalı golcünün önceliği, Avrupa’da kalmak. Bu nedenle oyuncu, Beşiktaş dahil tüm teklifleri değerlendirmek için bekleme aşamasına geçti.

Jonas Wind’in menajeriyle olan görüşmelerin sürdüğü aktarılırken, Beşiktaş yönetiminin forvet transferi için 10 milyon Euro’luk bir bütçe ayırdığı ifade ediliyor. Bu durum, siyah-beyazlıların oyuncu transferi konusunda ciddi bir adım atmayı planladığını gösteriyor.