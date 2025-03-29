Beşiktaş’tan Galatasaray’a İronik Gönderme

MAÇIN SONUCU VE GALATASARAY’IN YENİLGİSİ

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında gerçekleştirilen karşılaşmada Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuç, Galatasaray’ın ligdeki 28 maçlık namağlup serisini sona erdirirken, sezonun ilk yenilgisini almasına yol açtı.

Maçın sona ermesinin ardından Beşiktaş, stadyumda ilgi çekici bir eylem gerçekleştirdi. Işıklar kapatılarak sahaya “Namağlup tek şampiyon” yazısı yansıtıldı. Ayrıca, Tüpraş Stadyumu’nun kale arkası tribününde “Namağlup tek şampiyon Beşiktaş” yazılı bir pankart açıldı. Aynı anda stadyum zeminine özel projektörlerle aynı ifade yansıtıldı.

Bu durum, Beşiktaş’ın geçmişte elde ettiği namağlup şampiyonluğuna bir gönderme olarak değerlendirildi. Siyah-beyazlılar, 1991-1992 sezonunda ligi yenilgisiz tamamlayarak bu onura sahip tek takım olmuştu. Alınan bu galibiyetle Beşiktaş, puanını 47’ye çıkararak ligde dördüncü sıradaki konumunu korudu. Öte yandan Galatasaray, 71 puanla liderliğini sürdürmesine rağmen, namağlup unvanını Dolmabahçe’de kaybetmiş oldu.