Beşiktaş’tan Galatasaray Derbisi İçin Yabancı Hakem Hamlesi

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş, yarın kendi sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Maçta Türk hakem Yasin Kol görev alacak. Siyah-beyazlılar, yayıncı kuruluş beIN SPORTS’un verdiği bilgiye göre, İsviçreli eski hakem Urs Meier’i Galatasaray maçını gözlemlemesi amacıyla İstanbul’a davet ediyor.

Açıklamalar ve Planlar

TFF’nin yabancı hakem taleplerine olumsuz yanıt vermesinin ardından derbide Yasin Kol’un atanmasına sert tepki gösteren Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray karşılaşması için Yasin Kol ve karşı takımı izleme amacıyla bir ekip oluşturduklarını duyurmuştu. Adalı, “Maç anında hemen harekete geçeceğiz, paylaşımlar yapacağız. Hemen maç devam ederken tepkimizi göreceksiniz. Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun! Taraftar tahriklere kapılmasın!” şeklindeki ifadeleriyle de durumu değerlendirmişti.