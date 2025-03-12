Beşiktaş’tan Galatasaray Derbisine İlginç Protesto Planı

SÜPER LİG’DE YABANCI HAKEM TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’deki yabancı hakem tartışmaları hızla sürüyor. Beşiktaş, Galatasaray ile yapacakları lig maçı için TFF’ye yabancı hakem talebinde bulundu. Ancak federasyondan henüz resmi bir yanıt alamayan siyah-beyazlıların enteresan bir protesto planladığı duyumları ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ’TAN TEPKİ PROTESTOSU

Beşiktaş taraftarları Gaziantep FK maçında “Derbiye Türk hakem istemiyoruz” ve “Futbolun katili Türk hakemleri” sloganlarıyla stadyumu inletti. Siyah-beyazlı yönetim ise bu gelişmelerin ardından olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Eğer Galatasaray derbisine Türk hakem atanırsa, Beşiktaş’ın büyük yankı uyandıracak bir eylem gerçekleştireceği öğrenildi.

KIRMIZI KART PLANI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, eğer Türk hakem derbi için atanırsa, Beşiktaşlı futbolcular sahada formalarını çıkararak beş kırmızı kart görmeyi düşünmekte. Bu şekilde maçı protesto etmeyi planlayan oyuncuların bu talebi, yönetim tarafından da değerlendirmeye alındı. Yönetim, eşitlik ilkesine uygun bir şekilde acil olarak Galatasaray maçına yabancı hakem atanmasını umuyor.