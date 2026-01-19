Beşiktaş’tan Kayserispor Maçına Demir Ege Tıknaz Yok

Süper Lig’de bu akşam Kayserispor’u konuk edecek olan Beşiktaş, kadrosunda önemli bir eksiklikle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, Demir Ege Tıknaz’ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri sebebiyle Kayserispor mücadelesinin kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüp, süreçle ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Demir Ege Tıknaz’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.”