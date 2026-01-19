Beşiktaş’tan Kayserispor Maçına Demir Ege Tıknaz Yok

besiktas-tan-kayserispor-macina-demir-ege-tiknaz-yok

Süper Lig’de bu akşam Kayserispor’u konuk edecek olan Beşiktaş, kadrosunda önemli bir eksiklikle karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, Demir Ege Tıknaz’ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri sebebiyle Kayserispor mücadelesinin kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

KULÜPTEN RESMİ AÇIKLAMA

Kulüp, süreçle ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle takımımızın Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Demir Ege Tıknaz’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.”

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Murat Övüç’ün Tahliye Talebi Mahkeme Tarafından Red Edildi

Başörtüsüyle yaptığı paylaşım yüzünden "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Murat Övüç'ün avukatı, tahliye talebini reddettirdi. Mahkeme, tutukluluğun sürmesine karar verdi.
Gündem

Trump’ın Gümrük Vergisi Hamlesi Avrupa Piyasalarını Sarsıyor

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları ve gümrük vergisi tehdidi, küresel piyasalarda gerginlik yarattı. ABD-Avrupa ilişkilerindeki gerilim, otomotiv ve ihracat odaklı hisselerde düşüşe neden oldu.
Gündem

Hrant Dink Cinayetinde Yeni Gelişmeler Yaşanıyor

Hrant Dink'in, 19 yıl önce Şişli'de vurularak hayatını kaybetmesi, gazetecilik tarihi açısından acı bir dönüm noktası olmaya devam ediyor.
Gündem

Gazze’deki Can Kaybı 71 Bin 550’ye Ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze'de son 48 saatte bir ceset hastanelere ulaştı ve 10 Ekim'den beri ölenlerin sayısı 465'e çıktı.
Gündem

Kredi Kartı Limit Artışları Başınızı Ağrıtabilir

Kredi kartı harcamaları Türkiye'de 2,7 trilyon lirayı geçerken, bankacılık denetimleri 2026'da sertleşiyor. Yüksek yıllık kart aidatları kullanıcıları ek masraflarla yüzleştiriyor. Uzmanlardan uyarılar geldi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.