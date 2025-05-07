Beşiktaş’tan Sakatlık Bilgisi: Topçu ve Uçan

FUTBOLCULARIN SAĞLIK DURUMU GÜNCELLENDİ

Süper Lig’de üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş’tan iki futbolcunun sağlık durumu hakkında önemli bilgilendirme yapıldı. Siyah-beyazlı kulüp, Emirhan Topçu’nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan’ın ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem bulunduğunu duyurdu.

YARALANMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor’la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

TEDAVİ SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Ayrıca, yaralanma tarihleri itibarıyla Salih Uçan ve Emirhan Topçu’nun tedavilerine başlandığı ve sağlık ekibi tarafından tedavi süreçlerine devam edildiği belirtildi. Bu gelişmeler, siyah-beyazlıların takımdaki oyuncularının sağlık durumunu yakından takip ettiğini gösteriyor.