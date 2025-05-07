Beşiktaş’tan Sakatlık Durumu Açıklaması: Topçu Ve Uçan

SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Süper Lig’de üçüncülük yarışı veren Beşiktaş, iki futbolcusunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yapılan duyuruda, Emirhan Topçu’nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan’ın ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

TEDAVİ SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor’la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.” Yaralanmanın tarihleri göz önünde bulundurularak, her iki futbolcunun tedavi süreçlerine sağlık ekibi tarafından devam ediliyor.