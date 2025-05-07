Beşiktaş’tan Sakatlık Durumu Açıklaması: Uçan, Topçu

BEŞİKTAŞ’TAN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Süper Lig’de üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, iki oyuncusunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Siyah beyazlılardan gelen açıklamaya göre, Emirhan Topçu’nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi, Salih Uçan’ın ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendi.

YARALANMALARA DAİR DETAYLAR

Açıklamada, “Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor ile oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama olduğu, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

TEDAVİ SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Açıklamada, yaralanma tarihleri itibarıyla tedavilerine başlanan Salih Uçan ve Emirhan Topçu’nun tedavi süreçlerinin sağlık ekibi tarafından devam ettiği belirtildi.