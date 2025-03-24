Beşiktaş’tan TFF’ye Sert Yabancı Hakem Tepkisi

YABANCI HAKEM TALEBİNE YANIT

Beşiktaş, Süper Lig’deki Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisine yabancı hakem atamamayı düşündüğüne dair duyumlar aldıklarını belirtti. Yapılan açıklamada, “Futbolun adaletine gölge düşürmektedir” ifadesi kullanılarak, federasyonun çifte standarda imza attığı vurgulandı. Ayrıca, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem atanmasının, Beşiktaş-Galatasaray maçı için farklı bir tutum sergilemenin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Hakemlere duyulan güven sorunuyla ilgili alınan kararların bütün kritik maçlar için geçerli olması gerektiği aktarıldı.

ADALETSİZLİĞE DİKKAT ÇEKİLDİ

Derbinin hakeminin yabancı olup olmayacağı konusu, futbol kamuoyunda uzun zamandır tartışılmakta. Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine açık bir çağrı yaparak, “Adaletsizliğin altına imza atmayın” dedi. Yabancı hakem uygulamasının adalet sağlamak amacıyla yapılıyorsa, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin de bundan ayrı tutulmaması gerektiği ifade edildi. Bu konudaki hassasiyetin dikkate alınması gerektiği vurgulandı ve Beşiktaş camiasının öneminin göz ardı edilmemesi istendi.