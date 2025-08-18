Spor

Beşiktaş Taraftarları Ole Gunnar Solskjaer’i Islıkla Karşıladı!

besiktas-taraftarlari-ole-gunnar-solskjaer-i-islikla-karsiladi

MAÇIN SONUCU VE HAREKETLİ ANLAR

Beşiktaş, Süper Lig’deki 2. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe’de gerçekleşen bu çekişmeli maçta galibiyeti son dakikada gelen golle elde eden ev sahibi siyah-beyazlılar oldu. Beşiktaş, yıldız oyuncusu Rafa Silva’nın 90+6. dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Maç sonrası Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Fakat bazı Beşiktaşlı taraftarlar, deneyimli teknik direktöre karşı ıslıklarla tepki gösterdi.

