Beşiktaş Taraftarları Solskjaer’i Islıkladı!

BEŞİKTAŞ, EYEYÜPSPOR’U SON DAKİKA GOLÜYLE YENDİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. hafta maçında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe’de düzenlenen bu müsabaka, ev sahibi ekip için son dakika golüyle sonuçlandı. Beşiktaş, yıldız futbolcusu Rafa Silva’nın 90+6. dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ

Müsabakanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Ancak Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli çalıştırıcıya tepki göstererek ıslıklar eşliğinde protesto etti.

