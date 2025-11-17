Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Sağlığına Kavuştu

Beşiktaş KULÜBÜ’NDEN SERTİFİKA

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın’ın sağlık durumu hakkında sabah saatlerinde resmi bir bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, “Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kulüp kaynaklarına dayanan bilgilere göre, operasyonun ardından Yalçın’ın genel sağlık durumu iyi seyrediyor. Tedavi sürecinin kısa sürede sona ermesi ve teknik heyetteki pozisyonuna dönmesi bekleniyor. Beşiktaş taraftarları ve camiası, sosyal medya üzerinden “geçmiş olsun” mesajlarıyla desteklerini sunarak dayanışma gösterdi.