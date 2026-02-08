Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın’dan Hakem ve Futbolculara Tepki

besiktas-teknik-direktoru-yalcin-dan-hakem-ve-futbolculara-tepki

Beşiktaş, CORENDON ALANYASPOR İLE KAZANÇTAN UZAK

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor ile 2-2’lik bir sonuçla sahadan ayrıldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem ve rakip oyunculara yönelik eleştirilerde bulundu.

MAÇIN BAŞLANGICI KÖTÜ GEÇTİ

Yalçın’ın değerlendirmelerinin öne çıkan kısımları ise şöyle: “Sezonun herhalde en kötü 20 dakikasıyla başladık. Şimdiye kadar böyle bir 20 dakika görmedik. Geriye düştük. Moral bozuldu. Oyuncularımız çok mücadele etti. 25’ten sonra oyun bize döndü. İkinci yarı tamamen bize döndü.”

AZ SÜRE İÇİNDE CİDDİ SORUNLAR YAŞANDI

Yalçın ayrıca, “Böyle kötü 20 dakikalar, basit hatalar, konsantrasyon bozukluğu ciddi sorunlar yaşatıyor. 6 dakika uzatmayı anlamadım. Kaleci yerden kalkmadı. Normal futbol oynayın. Sürekli vakit geçir vakit geçir. Maçın en az 15 dakika uzaması lazım.” sözlerini kullandı.

VAR SÜRECİNE TEPKİ

“Yalnızca ikinci golün VAR’ı 6 dakika sürdü. Maalesef futbol böyle, o yüzden bir şey ilerlemiyor zaten. Türk futbolunu bu şekle sokmasına gerek yok kimsenin.” diyerek, VAR süreçlerine de tepkisini dile getirdi.

