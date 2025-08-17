Beşiktaş Tribünleri O. G. Solskjaer’i Isıkladı!

MAÇIN DETAYLARI

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe Stadı’nda gerçekleştirilen maçta ev sahibi siyah-beyazlılar, son dakika golüyle sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş, yıldız futbolcusu Rafa Silva’nın 90+6. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 yenmeyi başardı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Müsabakanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarları selamlamak için tribünlere yöneldi. Ancak Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli çalıştırıcıya karşı ıslıklama yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bu durum, maç sonrası sahada yaşananların ardından taraftarların memnuniyetsizliğini gösterdi.