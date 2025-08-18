Beşiktaş Tribünleri Ole Gunnar Solskjaer’i Islıklarla Karşıladı!

BEŞİKTAŞ, EYÜPSPOR’U SON DAKİKA GOLÜ İLE YENDİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile karşılaştı. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşen maçta, ev sahibi siyah-beyazlılar son dakika golü ile galip geldi. Beşiktaş, yıldız futbolcusu Rafa Silva’nın 90+6. dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ

Müsabakanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarları selamlamak için tribünlere yöneldi. Ancak Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli çalıştırıcıya ıslıklarla tepki gösterdi.