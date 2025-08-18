Spor

Beşiktaş Tribünleri Ole Gunnar Solskjaer’i Islıklarla Karşıladı!

BEŞİKTAŞ, EYÜPSPOR’U SON DAKİKA GOLÜ İLE YENDİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile karşılaştı. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşen maçta, ev sahibi siyah-beyazlılar son dakika golü ile galip geldi. Beşiktaş, yıldız futbolcusu Rafa Silva’nın 90+6. dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

TEKNİK DİREKTÖRE TEPKİ

Müsabakanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, taraftarları selamlamak için tribünlere yöneldi. Ancak Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli çalıştırıcıya ıslıklarla tepki gösterdi.

