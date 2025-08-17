Beşiktaş Tribünleri Oleg Günnar Solskjaer’i Islıkla Karşıladı!

Spor

Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile karşılaştı. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşen müsabakada son dakikada gelen golle ev sahibi siyah-beyazlı ekip galip geldi. Beşiktaş, yıldız futbolcusu Rafa Silva’nın 90+6. dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere giderek taraftarlarla buluştu. Ancak Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli teknik adama ıslıklarla tepki gösterdi.

Beşiktaş taraftarları, Eyüpspor zaferinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i tribünlere selamladığı sırada ıslıkla tepkilerini gösterdi.
