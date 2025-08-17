Beşiktaş Tribünleri Oleg Günnar Solskjaer’i Islıkla Karşıladı!

MAÇ SONUCU BEŞİKTAŞ’IN
Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile karşılaştı. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşen müsabakada son dakikada gelen golle ev sahibi siyah-beyazlı ekip galip geldi. Beşiktaş, yıldız futbolcusu Rafa Silva’nın 90+6. dakikada attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.
TARAFTARLARDAN TEPKİ
Müsabakanın ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere giderek taraftarlarla buluştu. Ancak Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli teknik adama ıslıklarla tepki gösterdi.