Beşiktaş Turdan Memnun, Gelişmemiz Gerek

BEŞİKTAŞ’IN UEFA BAŞARISI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanşında İrlanda’nın St. Patrick’s ekibini 3-2 yenerek önemli bir zafer elde etti. İlk maçı 4-1’lik üstünlükle tamamlayan siyah-beyazlılar, play-off turuna adını yazdırdı. Beşiktaş, bu aşamada İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak.

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMESİ

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, şunları belirtti: “Aslında bu sonuç geçen hafta ne kadar iyi oynadığımızı gösteriyor. İlk yarıda rakibe karşı 4-0’lık bir üstünlük sağladık. Rakibimiz, fırsat bulduğunda işleri zorlaştıran bir ekip. Geçen hafta ikinci yarıda defansif olarak iyi bir dayanışma göstermişlerdi. Bu hafta da benzerini yaptılar. Maçı hızlı başladılar, bolca orta açtılar ve hızlıca golü buldular. İşleri zorlaştılar. Biz oynamaya devam ettik ve iyi goller bulduk. Turdan ve sonuçtan memnunum. Gelişmemiz lazım. Maçlara böyle başlarsak kazanmayı bekleyemeyiz.”

HIZLI OYNAMANIN ÖNEMİ

Hızlı oynamalarına vurgu yapan deneyimli teknik adam, şu şekilde konuştu: “Daha kaliteli, daha hızlı oynamamız gerek diye konuştum devrede. Daha agresif pres yapmalıyız diye belirttim. Oyuncularım iyi yanıt verdi, 2 güzel gol bulduk ve turu geçtik.”

SAKATLIK HABERİ

Mustafa’nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Solskjaer, “Aynı yerden sakatlandı Mustafa Erhan. İyi antrenmanlar yapıyordu. Amacımız onu 25 dakika oynatıp önümüzdeki maça hazır hale getirmekti. Ancak yine aynı yerden sakatlandı. Hırslı bir çocuk, oyuna yüzde 100 enerjiyle girdi ama maalesef tekrar aynı yerden sakatlandı” ifadelerini kullandı.