Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne Veda Etti

AVRUPA LİGİ HEYECANI SONA ERDİ

Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının sonuna gelindi. Dolu dolu geçen bir günün ardından 18 karşılaşma gerçekleştirildi ve bu maçlar büyük bir heyecan yarattı.

BEŞİKTAŞ’A ACI VEDA

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde dün akşam Ajax’a karşı mücadele etti. Ancak siyah-beyazlılar, deplasmanda 2-1’lik mağlubiyetle bu organizasyona veda etti. Bu sonuç, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki mücadelesinin sona ermesini sağladı.