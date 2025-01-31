More
Spor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne Veda Etti

besiktas-uefa-avrupa-ligi-ne-veda-etti

AVRUPA LİGİ HEYECANI SONA ERDİ

Avrupa futbolunun önemli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının sonuna gelindi. Dolu dolu geçen bir günün ardından 18 karşılaşma gerçekleştirildi ve bu maçlar büyük bir heyecan yarattı.

BEŞİKTAŞ’A ACI VEDA

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde dün akşam Ajax’a karşı mücadele etti. Ancak siyah-beyazlılar, deplasmanda 2-1’lik mağlubiyetle bu organizasyona veda etti. Bu sonuç, Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki mücadelesinin sona ermesini sağladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Nevzat Bahtiyar İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

Narin Güran cinayeti nedeniyle 4 yıl 6 ay hapis cezası verilen Nevzat Bahtiyar için savcılık, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İstinaf Mahkemesi'ne itirazda bulundu.
Manşet

Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turları için kura çekimi gerçekleştirildi. Merakla beklenen eşleşmelerden biri "erken final" heyecanı yarattı. Detaylar haberimizde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.