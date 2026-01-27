Beşiktaş Yasin Özcan İle Transfer Görüşmelerini Tamamladı

Beşiktaş’IN TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Transfer görüşmeleri kapsamında milli futbolcu Yasin Özcan, İstanbul’a ulaşmış durumda. 19 yaşındaki stoper, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalayarak takımın kadrosuna katılacak.

ABRAHAM, AĞIR BİR BEDELLE VEDA EDİYOR

Siyah-beyazlı ekipte, forvet oyuncusu Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya 21 milyon Euro bedelle transfer olduğu bilgisi de dikkat çekiyor. Bu transfer, takımın kadrosunda önemli bir değişiklik yaşanmasına yol açacak.