Besler’den Emirdağ’da Güneş Enerjisi Yatırımı

Dondurulmuş gıda ve konserve alanında öne çıkan SuperFresh, donuk fırıncılıkta DFU ve yağ kategorisinde Bizim Yağ, Terem, Luna, Yayla, Sabah ve Halk gibi güçlü markalarıyla geniş bir müşteri kitlesine ulaşan Besler, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki tesisinde sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımını hayata geçiriyor. Besler, Chint Grup iştiraklerinden Chint Green Energy Türkiye ile birlikte Enerji Performans Sözleşmesi iş modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek çatı tipi güneş enerjisi santralinin Nisan ayında faaliyete geçmesi bekleniyor. GES’in devreye alınmasıyla Emirdağ’daki fabrikanın kurulu gücü yaklaşık 3.354 kWp olacak. Proje kapsamında ilk aşamada 5.734 güneş panelinin kurulması planlanıyor ve bu santral yıllık 4.3 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek. Böylece fabrikanın yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 16’sı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılanmış olacak.

YEŞİL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU SÜRÜYOR

Besler CEO’su Mert Altınkılınç, “Verimlilik ve teknoloji odaklı yeşil dönüşüm yolculuğumuza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi. Altınkılınç, Yıldız Holding’in kuruluşundan bu yana benimsediği ‘İsrafsız Şirket’ iş modelinin, Besler’in sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü için ilham kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti. Sorumlu üretim anlayışı çerçevesinde çevresel etkilerini azaltmak için etkili adımlar atıldığını vurgulayan Altınkılınç, SBTi uyumlu dekarbonizasyon stratejisi dahilinde “Doğanın Geleceği İçin Çalışmak” odaklı olarak 2030’a kadar temiz enerjiye geçiş ve 2050 yılında tüm değer zincirinde net sıfır karbon salımı hedefi için kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti. Emirdağ’daki yeni güneş enerjisi santrali ile fabrikanın yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 16’sını karşılayacaklarını dile getirdi.

PROJE İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK

Chint Green Energy Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya, “Chint Green Energy Türkiye olarak uçtan uca çözüm sağlayıcı olduğumuz bu özel projede yer almak büyük bir memnuniyet. Besler’in Afyon Emirdağ’daki fabrikası için Enerji Performans Sözleşmesi iş modeli doğrultusunda 3.354 kWp kurulu güce sahip güneş enerji santrali kurulumu için anlaşma imzalamış durumdayız” dedi. Kaya, gelecekte de iş ortaklarının yenilenebilir enerji yatırımlarına ve sürdürülebilirlik hedeflerine destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Projenin her iki taraf için hayırlı olmasını diledi.