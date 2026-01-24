Beyaz Saray’dan Viral Penguenli Grönland Paylaşımı

beyaz-saray-dan-viral-penguenli-gronland-paylasimi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın bir penguen ile birlikte buzlu dağlara yürüdüğü ve Grönland bayrağını taşıyan yapay zeka ile oluşturulmuş bir görsel paylaştı. Ancak, penguenler Grönland’ın bulunduğu Kuzey Yarımküre değil, Güney Yarımküre’de yaşadığı için paylaşım kısa sürede binlerce yorum aldı.

PENGUEN VE GRÖNLAND BİRDEN YER ALDI

ABD, Grönland’a dair mesajını bu defa resmi açıklamalar yerine viral bir paylaşım yaparak aktardı. Trump, daha önce Grönland’ı ilhak etme arzusunu pek çok kez ifade ederken, bu kez internette yayılan “Nihilist Penguen” akımına katıldı. Görselde, penguenin ABD bayrağını taşırken, arka planda Grönland bayrağının yer aldığı dikkati çekiyor. Üst kısmında ise “Pengueni kucakla” ifadeleri yer almakta.

SOSYAL MEDYADA YOĞUN İLGİ VAR

Fakat bu görselin paylaşıldığı buzlarla kaplı Grönland, Kuzey Yarımküre’de olduğu için burada penguenlerin yaşamadığı biliniyor. Dolayısıyla Beyaz Saray’ın penguen temalı Grönland paylaşımına sosyal medya üzerinde hızlı bir şekilde binlerce yorum yapıldı.

