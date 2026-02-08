Fenerbahçe Gençlerbirliği Maçında 5 Eksikle Mücadele Edecek

fenerbahce-genclerbirligi-macinda-5-eksikle-mucadele-edecek

Fenerbahçe, Süper Lig’de yarın akşam Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan bu karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan olarak belirlendi.

AİLE SİNE HİSLERİ

Söz konusu karşılaşmada namağlup unvanını koruyan tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlik ile toplamda 46 puana ulaştı. Bu sonuçlar, onları lider Galatasaray’ın hemen 3 puan gerisinde 2. sırada konumlandırıyor.

5 FUTBOLCU KADRODA YER ALAMAYACAK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği mücadelesinde 5 futbolcusundan faydalanamayacak. Sakatlıkları atlatmış olmalarına rağmen henüz maça hazır olmayan Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif kadroda yer alamayacak. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ve sarı kart cezası bulunması sebebiyle Edson Alvarez de bu maçta forma giyemeyecek.

KEREM’İN DURUMU KRİTİK

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kocaelispor karşısında gördüğü sarı kart ile ceza sınırına geldi. Kerem, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşerek 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

