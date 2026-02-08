İstanbul Barajlarındaki Su Durumu Alarm Veriyor

Megakente su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 35 seviyesine ulaşsa da, geçen yıla kıyasla durum oldukça olumsuz. Önümüzdeki aylarda yağış beklenmemesi uzmanları endişelendiriyor.

BARAJLARDAKİ SU MİKTARI ARTTI

İstanbul’da son bir haftadır devam eden aralıklı yağmurlar, barajlardaki su miktarının artmasına katkıda bulundu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 7 Aralık’ta doluluk oranı yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşerken, bu oran zamanla yüzde 35 seviyesine yükseldi. Ancak, geçtiğimiz yılın bu döneminde doluluk oranı yüzde 50’nin üzerinde bulunuyordu.

GEÇMİŞTEKİ VERİLER ENDİŞE VERİYOR

İSKİ’nin verilerine dayanan geçmiş doluluk oranları ise dikkat çekici. 7 Şubat tarihleri itibarıyla 2016 yılı doluluk oranı yüzde 84,21, 2017’de yüzde 85,58, 2018’de yüzde 75,38, 2019’da yüzde 89,74, 2020’de yüzde 59,2, 2021’de yüzde 45,55, 2022’de yüzde 66,91, 2023’te yüzde 31,14, 2024’te yüzde 75,85, 2025’te yüzde 53,27 ve 2026’da yüzde 34,71 olarak kaydedildi. Uzmanlar, gelecekte yağış beklentisi olmasına karşın suyun dikkatli kullanılması gerektiğini vurguluyor. Mevcut su miktarını göz önünde bulundurulduğunda, beklenen yağışlar gerçekleşmezse İstanbullular zor bir dönem ile karşılaşabilir.