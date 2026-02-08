Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kumarla Mücadele İçin Önemli Adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kumar bağımlılığıyla mücadele çağrısı, harekete geçmeye sebep oldu. Meselenin yalnızca emniyet güçleriyle sınırlı kalmayacağını belirten Erdoğan, medya, finans kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Bu çağrının ardından kamu bankaları harekete geçti.

SİSTEMDE ÖNLENECEK

Yasa dışı kumar faaliyetlerinin yanı sıra, yasal çerçevede faaliyet gösteren şans oyunu sitelerine erişimi de zorlaştıracak yeni kararın, “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı” kapsamındaki 7 öncelik alanından biri olan “finansal sistemde önleme” başlığı altında alındığı bilgisi edinildi.

KAMU BANKALARINDAN ‘ŞANS OYUNU’ ADIMI

Bir habere göre, kamu bankalarının mobil bankacılık sisteminden kaldırdığı “Şans oyunları” sekmesi, şans oyunu sitelerine para aktarmayı kolaylaştıran bir uygulamayı sona erdirdi. Daha önce bu sekmeden kullanıcılar, istedikleri şans oyunu sitelerinde limitsiz para transferi yapabiliyordu. Ancak kamu bankaları bu işlemi durdururken, özel bankalarda hala devam eden transfer işlemlerinde kullanıcılar, 15.75 liralık düşük bir işlem ücreti ödeyerek para aktarımını sürdürebiliyor. Diğer yandan, normal para transferleri için bankaların daha fazla işlem ücreti talep ettiği belirtiliyor.

LEGAL SİTELER BELİRLENDİ

Kamu bankalarının engellediği, fakat özel bankalar aracılığıyla para yatırmaya devam edilen şans oyunu siteleri şu şekilde sıralandı: “Altılıganyan.com, atyarışı.com, bilyoner.com, birebin.com, bitalih.com, eküri.com, hipodrom.com, iddia.com, misli.com, nesine, oley.com, sondüzlük.com, TJK, 4nala.com” İlgili sitelere yapılan para aktarımlarında özel bankalar somut bir yöntem sunmaya devam ediyor.

ŞANS OYUNU OYNAYANIN KREDİ NOTU DÜŞECEK

Bankalardan şans oyunları sitelerine para aktarımında bulunan kullanıcılar, “kumar bağımlısı” olarak nitelendiriliyor. Bu durum, bankalardaki kredi başvurularını olumsuz etkileyerek kredi notlarının düşmesine neden olacak. “Makul şüphe” kapsamında değerlendirilen bu kişiler, alacakları kredilerin kumar oynamak için kullanılacağı varsayımıyla kara listeye alınacak.

KUMARIN EKONOMİYE YILLIK MALİYETİ 40 MİLYAR DOLAR

Yeşilay tarafından yapılan hesaplamalara göre, kumarın Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 40 milyar doları buluyor. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’ne (YEDAM) yapılan başvuruların yüzde 34’ü kumar bağımlılığı nedeniyle gerçekleşiyor. Özellikle kumar bağımlılığı nedeniyle YEDAM’a başvuranların yüzde 75’inin arkadaş çevresinin de kumar oynaması, sorununu daha da derinleştiriyor. YEDAM istatistiklerine göre, kumara başlama yaşı ortalama 21.41 olarak tespit edilirken, ilk tercih edilen kumar türü yüzde 65 ile spor bahisleri oluyor ve bunu casino oyunları takip ediyor. Kumar bağımlılığı yaşayan YEDAM danışanlarının ise yüzde 86.5’inin lise ve üzeri eğitim düzeyine sahip olduğu görülüyor.