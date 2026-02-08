Epstein’ın Ölümündeki Gizemli Işık Parlaması

ABD’de fuhuş şebekesinin lideri olarak bilinen Jeffrey Epstein’ın, reşit olmayan kızların cinsel istismarı suçlamasıyla bulunduğu cezaevinde intihar ettiği açıklanmıştı. Epstein’ın (66) New York’taki Metropolitan Cezaevi’nde tutulduğu hücrede, çarşaf parçasıyla kendisini astığı ve cenazesinin 10 Ağustos 2019 sabahı bulunduğu belirtilmişti. Ancak 30 Ocak’ta yayınlanan Epstein belgeleri içerisinde yer alan Adalet Bakanlığı müfettiş raporunda dikkat çeken bazı şüpheli hususlar gündeme geldi.

KAMERA KAYITLARINDA ŞÜPHELER

Raporda, cezaevinin kamera görüntülerini inceleyen müfettişlerin, 9 Ağustos 2019 akşamı, saat 22:39’da Epstein’ın hücresine doğru giden turuncu bir ışık parlaması tespit ettikleri ifade ediliyor. Bu görüntünün, bir mahkuma ait olduğu sanılmakta; ancak Epstein’in ölüm saatine dair belirsizlik, o gün hücreyi gören iki kameranın arızalanması nedeniyle açılamadı. Ayrıca, bir kameranın çektiği bir videoda kesinti meydana geldiği iddia ediliyor.

GİZLİ İŞLER VE CİNAYET İDDİALARI

Bir e-postaya göre, Epstein’ın ölümü, şiddet dolu cinsel ilişki sırasında boğularak öldürülen iki yabancı kızın gömülmesini emretmesinin ardından gerçekleşti. New Mexico’daki Zorro Çiftliği’nde çalıştığını belirten meçhul bir kişinin kaleme aldığı, FBI’ın eline ulaşan e-postaya göre, öldürülen kız çocuklarının cinsel istismar çiftliğine gömülmesi için Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell’in talimat verdiği öne sürülüyor.