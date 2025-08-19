Beyaz Saray Fotoğrafı Sahte Mi?

TOPLANTIDAKİ KRİTİK ANLAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa liderleriyle Beyaz Saray’daki toplantısı dünya gündeminde önemli bir yer ediniyor. Bu kritik zirvenin Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirip erdirmeyeceği sorgulanırken, toplantıya dair bazı anlar kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Bunlardan biri, sosyal medyada yayılan bir fotoğraf oldu. Paylaşılan görselde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer altı Avrupalı liderin, koridorda Trump’ı beklerken yan yana oturdukları dikkat çekiyor.

GÖRÜNTÜDEKİ TUTARSIZLIKLAR

Fotoğrafta liderlerin Trump’la görüşmek için sırada beklediği iddia edilse de, görüntüye daha yakından bakıldığında bazı tutarsızlıklar hemen fark ediliyor. Macron’un yanında bulunan bir sandalyede bir çift bacak görünse de, üst vücut yok. Ayrıca bu görüntüde üç kadın yer alırken, Trump’ın yaptığı toplantıda yalnızca iki kadın lider vardı: Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. Görüntüdeki kadınların giydiği kıyafetler de, zirve sırasında Beyaz Saray fotoğraflarında görülen resmi kıyafetlerle örtüşmüyor.

SAHTE FOTOĞRAF İDDİASI

Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu fotoğrafı resmi olarak yalanladı. Ajans, fotoğrafın üzerine “sahte” ibaresini ekleyerek, “ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere gelen Avrupalı liderlerin Oval Ofis yakınında sıraya dizilmiş olarak beklediklerini gösteren sahte bir fotoğraf internette yayılıyor” ifadelerini kullandı. Ukrayna ajansı, Rus propaganda ağlarını bu yapay zeka ile üretilmiş fotoğrafı yaratmak ve yaymakla suçladı ve “Aslında bu fotoğraf yapay zeka kullanılarak oluşturulmuş, Rus propagandası tarafından Avrupa liderlerini itibarsızlaştırmak ve müzakeredeki katılımlarının önemini azaltmak için yayılmaktadır” şeklinde duyurdu.