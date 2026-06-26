Beyaz Saray, OpenAI’dan Yeni Modelini Sınırlandırmasını İstedi

Beyaz Saray, OpenAI’den gelişmiş yetenekleri nedeniyle yakında piyasaya süreceği GPT 5.6 modelini yalnızca hükümet tarafından onaylanmış sınırlı sayıda ortağa sunmasını talep etti. Konuya yakın bir kaynağın aktardığına göre bu talep, yönetimin Anthropic’e yönelik bir ihracat kontrolü kararı almasının ardından geldi ve bu karar, yapay zeka şirketinin en yeni ve en gelişmiş modelleri Mythos ile Fable’ı piyasadan çekmesine yol açtı. Söz konusu modeller, Washington’da ve Wall Street’te siber güvenlik alanındaki ileri düzey yetenekleri nedeniyle endişe yaratmış, bazı çevreler bunun eşi benzeri görülmemiş güvenlik risklerine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

OPENAI YENİ MODELİN SINIRLI SÜRÜMÜNÜ KABUL ETTİ

Kaynağa göre OpenAI ve yönetim, şirketin yeni modelinin Mythos ile “eşdeğer” olduğu görüşünde. OpenAI, modelin sürümünü sınırlamayı kabul ederek, gerçek bir federal düzenleyici çerçeve bulunmayan “tuhaf bir dönemde” modeli kamuya açma yolunda ilerliyor. The Information’ın haberine göre, Trump yönetiminin talebini ilk kez duyuran yayın, OpenAI CEO’su Sam Altman’ın perşembe günü şirkete gönderdiği bir notta hükümetin onayı “müşteri müşteri” verdiğini belirttiğini aktardı. Altman notta, “ABD hükümetine bunun bizim için uzun vadeli tercih edilen model olmadığını açıkça belirttik ve gelecekteki sürümler için daha sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirmek adına kendileri ve sektördeki diğerleriyle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY VE TİCARET BAKANLIĞI ARASINDA YETKİ KARIŞIKLIĞI

Bir Beyaz Saray yetkilisi, “sınırda yapay zeka laboratuvarlarıyla, bu teknolojiyi ölçeklendirmenin zorluklarına yönelik ortak yaklaşımlar geliştirmek için işbirliği yapmaya devam ettiklerini” söyledi. OpenAI ise konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Başkan Donald Trump ay başında, gelişmiş modellere sahip yapay zeka şirketlerinden bu modelleri piyasaya sürmeden 30 gün önce gönüllü olarak hükümet incelemesine sunmalarını isteyen bir başkanlık kararnamesi imzalamış olsa da, bunun için henüz bir çerçeve oluşturulmuş değil. Bu ara dönemde yapay zeka şirketleri arasında, düzenlemeyi hangi kurum ya da kuruluşun yönlendirdiği konusunda kafa karışıklığı yaşanıyor. OpenAI’ye gelen talep Beyaz Saray’dan gelirken, Anthropic’e yönelik ihracat kontrolü yasağı Ticaret Bakanlığı’ndan geldi.

UZMANLAR NET DÜZENLEME ÇERÇEVESİ ÇAĞRISI YAPIYOR

Uzmanlar, hükümetin özellikle ulusal güvenliği etkileyen yapay zeka güvenliği konularında sürece dahil olması gerektiğini belirtiyor. Ancak mevcut durumda şeffaf ve tutarlı bir düzenleyici çerçevenin bulunmadığı ve bunun sektörü olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz hafta CNN’e konuşan iki partili yapay zeka güvenliği süper PAC’i Public First’ün başkanı Brad Carson, “Fable olayı net düzenlemelere olan ihtiyacı gösteriyor. Şu anda kişiye özel, keyfi, şeffaf olmayan ve muhtemelen yasa dışı bir yaklaşım var. Hükümetin yapay zeka modelleri de dahil olmak üzere tehlikeli ürünleri geri çekmesi kesinlikle uygun bir adım, ancak bunun şeffaflık ve temel adalet ilkeleriyle tutarlı bir şekilde yapılması gerekiyor” dedi.