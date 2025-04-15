Beyaz Saray: Top Artık Çin’de

ABD-ÇİN GÜMRÜK TARİFELERİ AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı basın brifinginde ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri konusundaki gelişmelere dair yeni bilgiler verdi. Leavitt, “Top artık Çin’in sahasında. Çin’in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, biz onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz.” ifadelerini kullandı. Çin’in, sadece büyük bir ülke olmasının dışında diğer ülkelerle aynı konumda olduğunu öne süren Leavitt, “Çin bizim sahip olduğumuz şeyi, Amerikan tüketicisini istiyor; bir başka deyişle bizim paramıza ihtiyaçları var.” dedi. Başkan Trump’ın, Çin ile anlaşma yapma konusundaki açık tutumuna da değinen Leavitt, “Ancak Çin’in ABD ile bir anlaşma yapması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

GÜMRÜK VE TİCARET ANLAŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sözcü Leavitt, ABD’ye karşı misilleme yapmayan birçok ülke ile gümrük ve ticaret anlaşmaları üzerine görüşmeler gerçekleştiğini de belirtti. “Yakın zamanda bazı ülkelerle gümrük tarife anlaşmalarımızı açıklayacağız.” diyerek geleceğe yönelik planlarına işaret etti. Ayrıca, otomobil parçaları ihracatında vergi muafiyeti ile ilgili haberler konusunda, Trump’ın gümrük müzakerelerinde esneklik sağlama yeteneğinin bulunduğunu ve adil olmak şartıyla her ülkeyle anlaşmalara gidebileceklerini ifade etti.

TİCARET RESTLEŞMESİ VE TARİFE ARTIRIMLARI

Çin, ABD’nin tarife artışlarına ilk tepki vererek karşılık veren ülke oldu. Her iki tarafın da birbirine uyguladığı tarifeler, ABD’de yüzde 145, Çin’de ise yüzde 125 seviyelerine ulaştı. Washington yönetimi, diğer ülkelere uyguladığı karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelemesine karşın, Çin’e yönelik olan tarifelerin işlemleri devam etti. Trump, belirli teknoloji ürünleri, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi malzemelerin ek vergilerden muaf tutulacağını da açıklamıştı.